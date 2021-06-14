Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.
Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslendi.
"Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız."
A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Irkçı ifadeler kullandığı iddia edilen Arnautovic özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz