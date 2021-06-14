Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslendi.

"Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız."

A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.