Haber Giriş: Kaynak: AA
İspanya'da La Liga süresiz ertelendi
İspanya'da 'hayatı tehlike geçti' raporu gelene kadar maçlar oynanmayacak.
İspanya'da La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı.
La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.
Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.
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