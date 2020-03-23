Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun sosyal medya üzerinden "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye" başlığıyla yayımladığı videoda, federasyonun çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Koronavirüse karşı "#EvdeKal Türkiye" etiketiyle yapılan paylaşımda, tekerlekli sandalye milli basketbolcusu Cem Gezinci ve Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın yanı sıra sporcular Abdülkadir Ünal (milli dansçı), Elke Lale van Achterberg (milli eskrimci), Büşra Ün (milli tenisçi), Bahattin Hekimoğlu (milli okçu), Ayşegül Pehlivanlar (milli atıcı), Sevilay Öztürk (milli yüzücü), Nesim Turan (milli masa tenisçi) ve Nazmiye Muratlı (milli halterci) çağrıda bulunuyor.

TBESF Başkanı Uztürk: Evde kalmaya devam etmeliyiz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam etmek, bu virüsten sağduyulu bir şekilde en az hasarla kurtulmamızı sağlayacaktır." dedi.

Uztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı federasyon tarafından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uztürk, salgın nedeniyle sportif alanda bir çok tedbir aldıklarını vurguladı.

"Bu süreçte bünyemizde yer alan tüm sporcu, teknik ekip ve yetkililerimizin sağlığı her şeyden kıymetlidir. Bu nedenle yurt içinde düzenlenmesini planladığımız ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol liglerimizi, oturarak voleybolda etaplı müsabakalarımızı, Türkiye şampiyonalarımızı, milli takım kamplarımızı, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar erteledik. Dünya geneli ve ülkemizde görülen salgın sebebiyle gereken önlemleri aldık."

Uztürk, spor faaliyetlerinin devamının sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

"Küresel ölçekteki salgın sebebiyle yaşadığımız bu zor günleri devletimizin, bakanlıklarımızın sabrı, tedbir ve gayretleriyle aşacağız."