Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.00’de online antrenmanlara başlayacak.

Futbolcular antrenmanlara evlerinden bilgisayarlarıyla katılacak.

Ağırlık ve esneme gibi temel antrenmanlar yapılacak. İki gün boyunca idmanlar bu şekilde devam edecek.