Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe "online" idmanlara başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbola ara veren Süper Lig ekipleri çalışmalara başlıyor. Alınan tedbirler kapsamında Fenerbahçeli futbolcular da bugün "online" idman yapacak.
Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.00’de online antrenmanlara başlayacak.
Futbolcular antrenmanlara evlerinden bilgisayarlarıyla katılacak.
Ağırlık ve esneme gibi temel antrenmanlar yapılacak. İki gün boyunca idmanlar bu şekilde devam edecek.
Etiketler: koronavirüs salgını Fenerbahçe online idmanSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:04
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