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Spor
AA 02.07.2023 19:30

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin 9 yıldır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor." dedi.

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmayı kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan ile sportif direktör Mario Branco da takip etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsmail Kartal camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurguladı.

"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz." diye konuştu.

Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni sezon hazırlıkları başladı

Milli takımlara giden Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Ally Samatta, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Samet Akaydın ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra dedesi vefat eden Miguel Crespo ile burnundan operasyon geçiren Emre Mor idmana katılmazken, iznini erken bitiren milli oyuncu İsmail Yüksek çalışmada yer aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Birbirimize saygı duyacağız. İnanmazsak şampiyon olamayız. Yeri geldiğinde hocanız, yeri geldiğinde babanız gibi davranacağım. Beni tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar da zaman içinde tanırlar."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Koşuyla başlayan çalışmada futbolcular, pas organizasyonlarının ardından top kapma idmanı yaptı. Kaleciler ise ayrı çalıştı.

Başkan Ali Koç, futbolcularla selamlaştıktan sonra basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

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