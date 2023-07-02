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Spor
AA 02.07.2023 19:20

Liverpool Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Leipzig takımından Macar milli futbolcu Dominik Szoboszlai'yi transfer etti.

Liverpool Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı

Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Szoboszlai ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, 70 milyon avro serbest kalma bedeliyle transfer edilen Szoboszlai'nin 5 yıllık kontrata imza attığı öne sürüldü.

Avusturya'nın Liefering ve Salzburg takımlarında oynayan Szoboszlai, 2021'de Leipzig'e transfer oldu. Son iki sezonda Almanya Kupası zaferi yaşadığı Leipzig'de 91 maça çıkan genç futbolcu, 20 gol ve 22 asistlik katkı sağladı. Orta saha ve kanatlarda görev yapan Szoboszlai, Macaristan Milli Takımı'nda ise 32 maçta 7 gol kaydetti.

Daha önce Brighton'dan Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'i renklerine bağlayan Liverpool, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

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