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Spor
AA 02.07.2023 19:15

Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de ikinci yarışı 8. tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere'deki 6. ayağında ikinci yarışı 8. sırada bitirdi.

Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de ikinci yarışı 8. tamamladı
[AA arşiv]

Yaşadığı kazalar nedeniyle zor bir hafta sonu geçiren milli sporcu, Donington Park Pisti'ndeki son yarışa 14. cepten start aldı.

MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağı 8. sırada geçti.

Yarışı Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, bir başka Ducati pilotu Yari Montella ikinci, yine bir diğer Ducati pilotu Federico Caricasulo ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçlarla pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Nicolo Bulega 247 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 192 puanla ikinci, Ducati pilotu Federico Caricasulo ise 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.


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