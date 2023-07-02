Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.07.2023 17:55

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de superpole yarışını birincilikle tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki hafta sonunun ikinci yarışı öncesinde koşulan superpole yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.


Superpole yarışını Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışın ardından puanını 244'e yükseltti. Ducati pilotu Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 167 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.


ETİKETLER
Toprak Razgatlıoğlu Motor Sporları Motosiklet Yarışı
Sıradaki Haber
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Hacıların yurda dönüşleri başladı
18:15
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
17:53
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
17:47
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
17:45
İsrail ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak
18:21
İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
FOTO FOKUS
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ