Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki hafta sonunun ikinci yarışı öncesinde koşulan superpole yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.
Superpole yarışında zafer Toprak'ın!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2023
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun altıncı ayağı olan İngiltere'de Superpole yarışını milli motosikletçimiz ????????Toprak Razgatlıoğlu kazandı.
Alvaro Bautista
Jonathan Rea pic.twitter.com/Xw7XOoTCLW
Superpole yarışını Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü olarak tamamladı.
Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışın ardından puanını 244'e yükseltti. Ducati pilotu Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 167 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.
"Elimden gelenin en iyisini yaptım ve sonunda yarış kazanmayı başardım."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2023
İngiltere'de Superpole yarışını zirvede tamamlayan milli motosikletçimiz ????????Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklamalar. pic.twitter.com/t01x6SEb1t