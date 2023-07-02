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Spor
AA 02.07.2023 17:08

Atıcılıkta trap kadın takımı gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı.

Atıcılıkta trap kadın takımı gümüş madalya kazandı

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap takım kategorisinde Türkiye'yi kadınlarda Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti.

Elemeleri 206 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'ya finalde 6-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Erkeklerde ise Alp Kızılsu, Nedim Tolga Tuncer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, elemelerde 5. olarak elendi.

Atıcılık branşını Türkiye, 1 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı.


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