İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Fleck, 2 Haziran Çarşamba günü Portekiz'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.