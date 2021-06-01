Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskoçya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Fleck, 2 Haziran Çarşamba günü Portekiz'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.
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