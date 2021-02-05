Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ve Brezilya Organizasyon Komitesi, 5-21 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı (24. DEAFLYMPICS) erteleme kararı aldı.

Açıklamada, oyunların 1-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.