Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları ertelendi
Brezilya'nın ev sahipliğini yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılına ertelendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ve Brezilya Organizasyon Komitesi, 5-21 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı (24. DEAFLYMPICS) erteleme kararı aldı.
Açıklamada, oyunların 1-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz