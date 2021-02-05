Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar