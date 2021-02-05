Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi:
16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar