Ajax Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de kendisini iyi hissetmeyen 24 yaşındaki kalecinin, eşine reçete edilmiş bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandı.

UEFA tarafından Onana'ya aynı gün yapılan idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlandığı ve Kamerunlu kaleciye doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay men cezası verildi.

Ceza bugünden itibaren geçerli olacak, ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerini kapsayacak.

Ayrıca, kulübün ve Onana'nın karar hakkında Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) temyiz başvurusunda bulunacak.