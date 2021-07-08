İşitme engelli milli sporculardan 8'i altın 29 madalya
İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarını milli güreşçiler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları millilerin aldığı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile sona erdi.
Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım'ın kazandığı madalyalar şöyle:
57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya
65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya
70 kiloda Onur Arı: Altın madalya
92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya
97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya
79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya
125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya
74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya
İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.
İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan milliler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile ayrıldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan güreşçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stilde dünya şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.
"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerimiz, ata sporumuzda aldıkları başarılar ile bizlere büyük gurur yaşattılar. 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."