Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları millilerin aldığı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile sona erdi.

Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım'ın kazandığı madalyalar şöyle:

57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya

65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya

70 kiloda Onur Arı: Altın madalya

92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya

97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya

79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya

125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya

74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya

İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.

İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan milliler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stilde dünya şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.

"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerimiz, ata sporumuzda aldıkları başarılar ile bizlere büyük gurur yaşattılar. 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."