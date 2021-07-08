Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle ilk seri üretimi gerçekleştirilen yerli lazer silah ve hedef sistemlerinin bu branşın gelişimine yapacağı etkilere ilişkin bilgi verdi.

Çakır, lazer silahı ve hedef sistemleri kullanımının özellikle son dönemde çok önemli hale gediğini vurguladı.

"Modern pentatlonda format değişikliğinin ardından koşu ve atış branşları birleşti. Bizim 'lazer' dediğimiz, koşu anında lazer atışının yapıldığı formata geçildi. Bu da, en son etabı müsabakaların. En belirleyici etabı aslında. Modern pentatlonun kendine özgü tek ekipmanı lazer silahlar. Bu sporun yayılması, birçok sporcu tarafından yapılabilmesi, altyapıdaki gençlerin bu spora ilgili duyabilmesi için lazer silahı ve hedef sistemleriyle erken yaşta tanışmaları gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Maliyeti 10'da 1'e düşürdük"

Başkan Çakır, bu ürünlerin ithal edildiğinde çok yüksek fiyatlardan satın alındığını kaydetti.

"Lazer silahı ve hedef sistemleri ithal malzeme olduğu için maliyeti de çok yüksek oluyordu. Yurt dışından şu anda bir silah ithal etmeye kalksanız, 20 bin liradan başlayan ve 30 bin liraya çıkan modeller mevcut. Bizim bu yerli üretimimizle maliyeti 10'da 1'e düşürdük. Federasyon olarak 50 silah alacağımız bütçeyle 500 silah alarak birçok ilimize bunları dağıtabileceğiz. Çok fazla sporcumuzu, sporcu adayımızı modern pentatlonla bu şekilde tanıştırabileceğiz."

Başkan Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin lazer silahı ve hedef sistemleri imal eden üçüncü ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

"Dünyada bu ekipmanları üreten iki ülke vardı. Birisi Çekya firması, diğeri de sahibi ABD'li olan bir Finlandiya firması. Biz de üçüncü ülke konumuna geldik. Duyurumuz yapılır yapılmaz, lansmanı gerçekleştirdiğimizde çok olumlu tepkiler aldık. Hatta Venezuela Modern Pentatlon Federasyonundan ürünlerin fiyat bilgisine ilişkin sosyal medyadan mesaj aldık. Onun haricinde yurt dışından çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bir anlamda ihracat kalemi olabilecek bir ürün ortaya çıkarmış olduk."

[Fotoğraf: AA]

"Modern pentatlonun yaygınlaşmasını sağlayacak"

Çakır, ürünlerin seri üretime geçmesinin ardından birçok vatandaşın bu sporla daha kolay tanışma olanağı yakalayacağından bahsetti.

"Federasyon olarak Tokyo 2020'yi takiben gerçekleştireceğimiz genel kuruldan sonra bir iktisadi işletme oluşturup, bu silahların vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bunun haricinde milli sporcularımızın ihtiyaçlarını biz zaten federasyon olarak karşılıyoruz. Ayrıca başarılı kulüplerimize de yine başta lazer silahı olmak üzere malzeme desteğinde bulunuyoruz. Bunu artık daha geniş ölçülerde yapabileceğiz. İl müdürlüklerimize dağıtılacak ekipmanlarla artık birçok ilimizde insanların modern pentatlonda lazer silahı ile tanışabileceği alanlar oluşturacağız."

"Ankara'da üretiliyor"

Çakır, lazer silah ve hedef sistemlerinin yerli üretiminde iki bakanlığın kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

"Bu silahlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıktı. İki bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomik hem de sportif olarak çok ciddi katkılarını gözlemleyeceğiz. Ankara'da üretiliyor. Bu silahın üretiminde pay sahibi olan birçok küçük işletmemiz var. Her biri silahın bir parçası ile ilgileniyor. Baktığınız zaman küçük ebatta bir silah görüyorsunuz ama onun içinde çok fazla parça var. Teknolojik ve fiziksel işçilikler içeren bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün ortaya çıkması için çok fazla grup bir araya geldi."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcular ekipman maliyetinin düşmesinden çok memnun

Ürünü test eden milli sporcular İlayda Demir, Melis Altın ve Yağız Ak, yaşanan bu gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

İlayda Demir, antrenmanlarda lazer silah bulamamaları nedeniyle önceki dönemlerde çok zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

"Küçükler kategorisinde yarışan birçok arkadaşım, lazer silahı bulamadığı için sporu bırakmak zorunda kalıyordu. Silahlar tedarik edilemiyordu. Yapılanlar, büyük bir adım. Bu sayede, çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum."

Beş yıldır bu sporla uğraşan Melis Altın, "Lazer silahlar çok pahalı ve maddi durumumuz el vermediği için bu ekipmanlara ulaşamıyorduk. Bu gelişme sayesinde modern pentatlona birçok yeni arkadaşımız katılacak." diye konuştu.

Yağız Ak ise yeni lazer silahlarının kullanımının, muadillerine oranla daha kolay ve rahat olduğunu aktardı.