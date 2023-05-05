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Spor
AA 05.05.2023 21:01

İşitme engelli milli judoculardan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 10 madalya

İşitme engelli milli judocular, Bulgaristan'da devam eden 3. Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

İşitme engelli milli judoculardan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 10 madalya
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki müsabakalarda erkekler 60 kiloda Erkan Esenboğa, 66 kiloda Enes Yıldız ve +100 kiloda Samet Bulut gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 52 kiloda Buse Tıraş, 57 kiloda Zehra Özbey, 78 kiloda Yadigar Talayhan, +78 kiloda Münife Aydın Doğan ile erkekler 81 kiloda Yusuf Çelik, 90 kiloda Ahmet Sarı ve 100 kiloda Mevlüt Akmaz da bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası, yarın kadın ve erkek takım müsabakalarıyla son bulacak.

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