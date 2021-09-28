İşitme Engelliler Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kadın Milli Takımı, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Çekya'yı 25-21, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kadın Milli Takımı, yarı final maçını 30 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Erkek Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Milliler, 30 Eylül Perşembe günü Polonya ile beşincilik maçı yapacak.