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Spor
AA 15.07.2023 17:43

İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası yapıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası 20 ilden 260 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası yapıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen "İl Karmaları Ligi” finali ve Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döken sporcular, 20 yaş altı kategorisinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometre koştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışmaların ardından İshak Paşa Sarayı avlusunda BC Group sponsorluğunda kategorilerinde birinci olan sporculara 10 bin, ikincilere 7 bin, üçüncülere ise 5 bin liralık hediye çekleri verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Programa, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ve protokol üyeleri katıldı.

Şampiyonada dereceye giren iller şöyle sıralandı:

20 yaş altı erkekler:

1- Batman İl Karması A

2- Van İl Karması

3- Malatya İl Karması

20 yaş altı kadınlar:

1- Batman İl Karması A

2- Sivas İl Karması

3- Batman İl Karması B

Büyük Kadınlar:

1- Batman İl Karması A

2- Batman İl Karması B

Büyük Erkekler:

1- Batman İl Karması A

2- Mardin İl Karması

3- Batman İl Karması B

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