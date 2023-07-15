Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Imola Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonunda başladı.
Pata Yamaha Prometeon takımı sporcusu Toprak, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçların ardından genel klasmanda 382 puanla Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, 284 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, bir başka Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 188 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Şampiyonada 16 Temmuz Pazar günü Imola Pisti'nde superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.
????️ "2. bitirdiğimiz için çok mutlu değilim. Yarışta yüzde yüzümü verdim ama galibiyet için yeterli olmadı. Umarım yarın kazanabiliriz."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 15, 2023
????️ Dünya Superbike Şampiyonası'nda 100. podyumuna çıkan ????????Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabının ilk yarışı sonrası açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/jRFp4vXEuu