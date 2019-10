ABD'nin Austin Bold Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun dün vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, futbolcunun ölüm sebebine yer verilmezken, basına Promise'in kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yansıdı.

2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.

Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.

Austin Bold FC is heartbroken by the death of Isaac Promise, who passed away on Wednesday night.



Isaac Promise: 1987-2019



Rest in peace, Isaac » https://t.co/GCMb0dReyM pic.twitter.com/svd2Ysv6M2