Isaac Promise hayatını kaybetti03 Ekim 2019 Perşembe 21:00 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 09:29
Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.
ABD'nin Austin Bold Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun dün vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, futbolcunun ölüm sebebine yer verilmezken, basına Promise'in kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yansıdı.
2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.
Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.
Austin Bold FC is heartbroken by the death of Isaac Promise, who passed away on Wednesday night.— Austin Bold FC (@AustinBoldFC) October 3, 2019
Isaac Promise: 1987-2019
Rest in peace, Isaac » https://t.co/GCMb0dReyM pic.twitter.com/svd2Ysv6M2