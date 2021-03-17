Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter'in kalecisi Handanovic koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kaleci evinde karantinaya girdi.
Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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