Mücadele bugün Wembley Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

İngiltere gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı tek golle mağlup etti. İskoçya ise Çekya'ya 2-0 mağlup oldu.

Hırvatistan engelini Sterling'in golüyle geçen İngilizler, yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. İskoçlar ise şampiyonadaki ilk puan veya puanlarını güçlü rakibi karşısında almayı arzu ediyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. Cüneyt Çakır ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev yapacak.

Stat: Wembley.

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz.

İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane.

İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams.