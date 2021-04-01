İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak. Yalnızca Londralıların kabul edileceği Leicester City ile Southampton karşılaması, 18 Nisan'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların maçtan 24 saat önce negatif test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

17 Mayıs'tan sonra 10 bin taraftar hedefleniyor

İngiltere'de COVID-19'la mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.