ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve kulüp temsilcileri katıldı.

TBF Genel Sekreteri Antalyalı, yaptığı konuşmada, kupada mücadele edecek takımların ulaşım ve konaklama giderlerinin önemli bir miktarını federasyonun karşılayacağını söyledi. Serhan Antalyalı, Türkiye Kupası'na 8 takımın katılacağını hatırlattı.

"Çok ciddi mücadeleye sahne olan ilk yarıyı tamamladık. 8 takımımız çeyrek final oynamaya hak kazandı. Sonrasında da 4-5 Ocak'ta, Balıkesir'de Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunu yapacağız. Federasyonumuz ciddi bir çalışma yürütüyor. Sizleri mutlu edeceğine inandığım bir ödül olacak. Konaklama ve ulaşım giderlerinin çoğu karşılanacak. Henüz yönetim kurulu kararı almadığımız için bir rakam vermeyeceğim ama sizi mutlu edeceğine inanıyorum."

Tüm takımlara başarılar dileyen TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe ise Dörtlü Final organizasyonunun Balıkesir'e renk katacağını söyledi.

Eşleşmeler

Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin, Beşiktaş ve OGM Ormanspor ile ikinci 4'te bulunan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Emlak Konut, kura çekimine 2 farlı torbada katıldı.

Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcileri rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcisi de ev sahibi takımı belirlendiği kuralara göre eşleşmeler şöyle oldu:

Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın

Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin

Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor

Emlak Konut-OGM Ormanspor

Tek maç üzerinden 2 Ocak 2024'te oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak'ta Balıkesir'de düzenlenecek.