Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlhan Palut Konyaspor'da
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör İlhan Palut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 9, 2021
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Etiketler: Son Dakika Konyaspor Transfer Haberleri
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