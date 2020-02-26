Kimi sporcuların başarı öyküsünde acı dolu anılar, ekonomik sıkıntılar, duygusal travmalar var. Dinlerken hayret edenler, hayatları için de motive edici bir yön bulabiliyor.

30 yıldır İstanbul'un Kadıköy ilçesinde esnaflık yapan Osman Şirin de spora evlat acısı çekerek başlıyor. Hayatını pedala adıyor.

Pedala adanan bir ömür

2010 yılında kızını trafik kazasında kaybeden Şirin, psikolojik sorunlarıyla, arkadaşının tavsiyesi üzerine bisikletle mücadele ediyor.

Tüm itirazlarına rağmen arkadaşının, dükkanına bıraktığı iki teker, onu hayata tekrar bağlıyor, umut olup yollara koyuluyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Sadece acısına derman değil, pedal sağlığına da kavuşturuyor Şirin’i. 120 kilodan 70 kiloya düşüyor, bisiklet sevgisini çevresindekilere de aşılıyor.

"Sürekli uzun yol yapıyorum"

Şirin, bisiklete başlama serüvenini dile getirdi.

"10 yıl önce 120 kiloydum. 2010 yılında liseye giden Özlem Şirin kızımı trafik kazasında kaybettim. Çok üzgündüm, akrabalarımız psikoloğa götürdüler. Eşimi beni ve kızımı. Bana bir torba ilaç verdiler. Bir gün dükkanda oturuyordum. Bir arkadaşım bisiklete başlamamı tavsiye etti. Ben redettim. O da bana bisiklet alıp dükkana getirdi ve bisiklet sürmeye başladım."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Şirin, bisiklet sporunun kendisine iyi geldiğini ifade etti.

"Daha sonra uzun kilometreler yapmaya başladım. Şehirlerarası Ankara, İstanbul’a, İzimir’e Diyarbakır’a ve Mardin’e. Sürekli uzun yol yapıyorum."

Şirin 2013 yılında 23 saat 485 dakikada İzmir'e gittiğini söyledi.

"Sabah 4 ile 06.30 arası antreman yapıyorum. Sonra eve geliyorum. Eve geldikten sonra işime gidiyorum. Türkiye’de yarışlar oluyor. Yarışlara katılıyorum. Yarışlarda başarılarım da var."

"Bisiklet ile 220 bin kilometre yaptım"

Şirin bisiklete olan tutkusunu ifade etti.

"Bisiklet inanılmaz bir spor. Şuan eşimden sonra bisiklet ikinci aşık olduğum şey. İki teker arasında yol katetmek çok değerli. İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen bisiklet yarışlarına katılıyorum."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

"Daha çok insana dokunmak istiyorum"

"10 sene oldu bisiklete başlayalı 220 bin kilometre yaptım. Bugün benim arabam senelik 10 bin kilometre yapmıyor. Yılbaşından bu tarafa 2 bin 2 yüz kilometre yol yapmışım. Senelik ortalama 25 bin kilometre yol yapıyorum. Çok daha başarılı olmak istiyorum, insanlara dokunmak istiyorum."