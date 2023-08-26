Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren: Hedefimiz 1. Lig

TFF 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezona önemli hamleler yaparak şampiyonluk parolasıyla başlıyor.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Iğdır temsilcisinde hedef bu sezon 1. Lig’e çıkmak. Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren, yeni sezon öncesinde hazırlıklar ve hedefler hakkında konuştu.

"2022-23 sezonu sonunda TFF 3. Lig’den TFF 2. Lig’e yükselen ve büyük bir atılım içerisinde olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile haziran sonunda sözleşme imzaladık. İlk andan beri, Türk futbolunda önemli işler yapmaya çalışan bu güzide kulüpten olmaktan ötürü teknik ekibimle birlikte çok mutluyuz. Cantürk Alagöz başkanımız sayesinde kulübümüzün orta ve uzun vadeli olmak üzere son derece önemli hedefleri olduğunu söyleyebilirim."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Kulüp, taraftar, takım bütünlüğünün ne kadar iyi olduğunu gördük"

İlker Püren, çok sıkı bir hazırlık kampı geçirdiklerini dile getirdi.

"Sezon öncesinde birçok yeni transfer yapıldı ve takımımızın kadrosu daha da güçlendi. Yeni oyuncuların, kadroda bulunan mevcut oyuncularla adaptasyonu, takımın birbirini ve bizleri daha iyi tanıyabilmesi, anlayabilmesi için Bolu’da üç farklı etaptan oluşan ve yaklaşık dört hafta süren dolu dolu bir hazırlık kampı geçirdik. Ardından, Iğdır’a gelerek hazırlıklarımızı evimizde sürdürdük. Bu süreçte, Iğdırlı futbolseverler de desteklerini hiç esirgemediler. Buraya gelince, kulüp, taraftar, takım bütünlüğünün ne kadar iyi olduğunu gördük. Başarı için, bu bütünlük son derece önemli."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Oyun modelini her sene güncelleyerek geliştirmek son derece önemli"

İlker Püren, kendi oyun modellerini kurup, başarıyı yakalamak istediklerini vurguladı.

"Hedefimiz, oyun felsefemizi sahaya en iyi şekilde yansıtacağımız bir futbol anlayışıyla birlikte Iğdır FK’ya başarılı dolu günler yaşatmak ve sezon sonunda 1. Lig’e yükselmek. Oyun felsefesi ve modelini her sene güncelleyerek geliştirmek son derece önemli. Ben de antrenörlük kariyerimin başlangıcından itibaren bu kritere bağlı kalarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bu doğrultuda, aynı anlayışa sahip teknik ekip arkadaşlarımızla beraber kendi oyun anlayışı modelimizi oluşturarak futbolumuza yeni bir soluk kazandırmak istiyoruz. Takımdaki tüm oyuncuların, yaşları kaç olursa olsun gelişimine öncelik veriyoruz ve kuracağımız sıkı iletişim ile beraber başarıyı hedefliyoruz."