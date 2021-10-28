Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
IFAB'dan "5 oyuncu değişikliği kuralı" için yeni teklif
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.
IFAB'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA başkanlığındaki IFAB Futbol ve Teknik Danışma Heyeti toplantısı, video konferans yoluyla düzenlendi.
Toplantıda, 8 Mayıs 2020'de başlatılan ve mayısta 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan profesyonel futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, kalıcı olması önerildi.
Teklif, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacak.
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