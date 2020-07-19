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İbrahim Eren'den Başakşehir'e tebrik
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i kutladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle, bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajla Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Tebrikler #TürkiyeninYeniŞampiyonu @ibfk2014July 19, 2020
Etiketler: TRT süper lig şampiyonu Medipol Başakşehir İbrahim ErenSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:43
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