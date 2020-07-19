Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle, bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajla Medipol Başakşehir'i tebrik etti.