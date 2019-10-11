Türk spor medyasının amiral gemisi TRT SPOR, dev bir projeyi daha hayata geçirdi. Tüm spor branşlarını aynı adreste buluşturan TRT SPOR 2, test yayınlarına başladı.

"Sporun her rengi" sloganıyla yola çıktıklarını belirten TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

"Gençlerimizi spora teşvik edecek yayınlar yapacağız"

Eren, "Sporcularımızın şampiyonluğa giden yolculuğunu ekrana taşıyacağız. Gençlerimizi spora teşvik edecek yayınlar yapacağız" dedi.

TRT Genel Müdürü Eren, TRT SPOR2'de yorum değil, bol karşılaşma izleneceğine de vurgu yaptı.

Milli sporcular Rıza Kayaalp ve Beytullah Eroğlu da TRT SPOR2'nin yayın hayatına başlamasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, yeni kanal ile birlikte gençlerin olimpik branşlara daha fazla ilgi duyacağını söyledi.

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücümüz Beytullah Eroğlu da TRT SPOR2'nin test yayınına başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eroğlu, "Olimpik sporlar daha çok ekrana geleceği için mutluyuz" dedi.

Kaynak: TRT SPOR