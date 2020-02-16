Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra liderliğe yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli." diyen Çimşir, bunun devamlılığının olması gerektiğini belirtti.

"Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi"

Çimşir, takımın özellikle son bölümde temposunun düştüğüne ilişkin bir soru üzerine "65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0 dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru arttıramadığımız için skorun verdiği geri çekilmeler oldu." diye konuştu.

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak Obi Mikel'in takım için önemli olduğunu ifade eden Çimşir, 5 oyuncularının daha sarı kart ceza sınırında bulunduğunu, yollarına sağlam oyuncularla devam edeceklerini anlattı.

"Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi"

Çimşir, Rıza Çalımbay'ın, Sörloth'un oynamasına şok oldukları biçimindeki açıklamalarının sorulması üzerine de "Sörloth normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil." yorumunda bulundu.

Nwakaeme'nin sağlık durumu

Maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini belirten Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok riske etmedik kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur, çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız." şeklinde konuştu.