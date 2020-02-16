4. dakikada Trabzonspor Norveçli golcüsü Sörloth ile 1-0 öne geçti. Genç oyuncu bu golle Süper Lig'de 17. golünü atmış oldu.

43. dakikada Caner Osmanpaşa topu kendi kalesine gönderdi. Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0

90+3. dakikada Yatabere farkı 1'e indirdi. 2-1

Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Demir Grup Sivasspor ise 42 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada kapattı.

298 hafta sonra lider

Bordo mavili ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapattı.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR'DAN ERKEN GOL 4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Badou Ndiaye ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Alexander Sörloth yerden vuruşunu yaptı ve sağ köşeden fileleri havalandırdı. 1-0

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKLİ ATAK 8. dakikada Anthony Nwakaeme'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Filip Novak bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

11. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan Yandaş havadan pasını Fernando Andrade'ye gönderdi. Fernando'nun vuramadığı top ceza sahası içi sağ çaprazında tekrar Mert Hakan Yandaş'ın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri geldi.

TRABZONSPOR'DAN KAÇIRDI 35. dakikada ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Guilherme ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenerek yükselen Manuel Da Costa kafa vuruşunu yaptı, kaleci Mamadou Samassa sağ üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 43. dakikada Jose Sosa'nın havadan gönderdiği uzun top ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alexander Sörloth altıpas sol tarafından topu altıpas alanına doğru yerden gönderdi. Savunmada Caner Osmanpaşa rakibi Guilherme'den önce topa müdahale etmek isterken ters bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

İlk yarı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR YİNE KAÇIRDI 48. dakikada Guilherme'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Filip Novak kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

TRABZONSPOR ATAKLARINI SIKLAŞTIRDI 54. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Joao Pereira ara psını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Abdulkadir Parmak'a gönderdi. Genç oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin hemen sağ tarafından dışarı gitti.

57. dakikada Mustapha Yatabare'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yasin Öztekin son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru çıkartmak istedi ancak savunma araya girmeyi başardı.

SİVASSPOR ETKİLİ GELDİ 66. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Claudemir doğrudan kaleyi düşündü ancak kaleci Uğurcan Çakır sağ üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

75. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Mert Hakan Yandaş sol ayağı ile yerden sert vurdu, meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

77. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Fernando Andrade topu ceza yayına doğru sürerek sağ ayağının içi ile şık bir vuruş yaptı, top kalenin hemen sağ tarafından dışarı gitti.

79. dakikada Demir Grup Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Alexander Sörloth'un önünde kaldı. Golcü oyuncu bekletmeden kaleyi düşündü, kaleci Mamadou Samassa sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Hakan Arslan topa dokundu ve Yasin'in bıraktığı topa Mert Hakan Yandaş gelişine vuruşunu yatı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

87. dakikada ceza yayı sol çaprazının yaklaşık 10 metre gerisinden kullanılan serbest vuruşta Jose Sosa doğrudan kaleyi düşündü, kaleci Mamadou Samassa bu topu güçlükle kalenin üzerinden dışarı çelmeyi başardı.

GOL - SİVASSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ 90+3. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Yasin Öztekin ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Mustapha Yatabare topu düzelterek vuruşunu yaptı ve fileleri sağ köşeden havalandırdı. 2-1

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Manuel Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk. 89 Hüseyin Türkmen), Ndiaye, Guilherme (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 35 Abdulkadir Parmak), Sörloth.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner (Dk. 49 Camara), Uğur (Dk. 33 Yasin Öztekin), Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Fernando, Ziya Erdal (Dk. 63 Claudemir), Yatabare.

Gol: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor), Dk. 84 Doğan Erdoğan, Dk. 90+1 Obi Mikel (Trabzonspor)