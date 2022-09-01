Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hull City Adama Traore'yi kadrosuna kattı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.
27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.
Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.
Etiketler: Hull City Transfer Haberleri
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