Santrfor transferini noktalamak isteyen Fenerbahçe, kalan süreyi dikkatle değerlendirmeye çalışıyor.

Sarı lacivertliler Maxi Gomez ve kulübü Valencia ile anlaşmıştı. Ancak sarı lacivertli yönetim, Avrupa’da transfer pencerelerinin kapanacak olması sebebi ile fırsat sayılabilecek isimlerle görüşme kararı aldı.

Kısa süre içinde önemli golcüler sarı lacivertlilerin gündemine geldi. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen’de forma giyen Serdar Azmoun'la ilgilendiği belirtiliyor.

İranlı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon geldiği Alman ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

Luis Muriel de gündemde

İtalyan basınında ise Luis Muriel ismi gündeme geldi. 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor.

Bu nedenle Fenerbahçe yüksek bir piyasa değeri bulunan Kolombiyalı’yı, uygun bir fiyata transfer etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bir isimle anlaşması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki birkaç gün içinde ise sürpriz isimler gündeme gelebililir.