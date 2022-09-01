Galatasaray golcüsünü bekliyor. Yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Sarı kırmızlılar, yıldız oyuncunun transferi için İcardi ve kulübü Paris Saint Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti.

Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek. Sarı kırmızılılar, bu transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamayı hedefliyor.

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu. 2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon euroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.