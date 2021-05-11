Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayınladı.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübü kutladı.
"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim."
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo’yu tebrik ederim. @fbkadinbasket https://t.co/F9okHNKPwG— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) May 11, 2021
Türkiye Basketbol Federasyonundan tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayınladı.
"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyoruz."
Etiketler: Basketbol Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe
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