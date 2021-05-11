Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında sarı-lacivertli camiayı kutladı.
"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."
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