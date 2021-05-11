Ligde normal sezonu namağlup ilk sırada bitiren sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 2-0, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni 3-0 eleyerek finale yükselmişti.

Finalde, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine seride 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezon ve play-off serisi dahil çıktığı 34 maçın tamamını kazanarak mutlu sona ulaştı.

15. şampiyonluk

Fenerbahçe, 15. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.

[Fotoğraf: AA]

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon Süper Lig önce ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa giden yolda rakiplerine hiç mağlup olmadı ve sezonu namağlup tamamlayarak 15. kez kupanın sahibi oldu.

Sezonu tek kupayla kapattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunu tek kupayla kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig şampiyonluk kupasını müzesine götürürken mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise üçüncü oldu.

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı

Sarı-lacivertli oyunculara şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Yılmaz Argüden verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı tribünden takip eden kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'ın teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serhan Antalyalı takdim etti.

MVP, McBride oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Kayla Renae McBride oldu.

Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın elinden aldı.