Kulübün Twitter hesabından Hatayspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, gelecek sezon planlamasına bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, "Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

2-Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla



Hatayspor Yönetim Kurulu#Hatayspor — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 20, 2020

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıklarına ilişkin haberlerle ilgili, "Hatayspor'un hocasıyla sözleşmesi devam ediyor." dedi.

Vardı, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıkları iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

"Hocamızla protokolümüz sürüyor. Henüz kimseyle görüştüğümüz yok, bu haberler asılsızdır. Önümüzdeki hafta bu konularla alakalı geniş bir açıklama yapacağız. Bugün hocamızla yollarımızı ayırdığımıza dair çıkan haberler doğru değil."