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Hatayspor'da futbolculara koronavirüs testi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına koronavirüs testi yapıldı.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.
Etiketler: Hatayspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:59
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