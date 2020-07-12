Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Spor
Hatayspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor evinde lider Hatayspor'u konuk etti.
Lider Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u 2-1 yenerek, şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan etti.
Hatayspor bu galibiyetle puanını 63'e yükselterek, Süper Lig biletini aldı.
Etiketler: son dakika Hatayspor süper lig TFF 1. LigSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 19:41
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