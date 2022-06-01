Sezon sonunda Ömer Erdoğan ile yolları ayrılan Atakaş Hatayspor yeni teknik direktörünü buldu.

Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaşma sağladı.

Son olarak Altay'ı çalıştıran Özbalta, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'da da görev yaptı.