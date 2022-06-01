Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Serkan Özbalta anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Ömer Erdoğan ile yolları ayrılan Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaşma sağladı.
Sezon sonunda Ömer Erdoğan ile yolları ayrılan Atakaş Hatayspor yeni teknik direktörünü buldu.
Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaşma sağladı.
Son olarak Altay'ı çalıştıran Özbalta, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'da da görev yaptı.
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