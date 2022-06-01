Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nadal Paris'te yarı finalde
[Fotoğraf: AA]
Tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta 10. gün, İspanyol Nadal ile Sırp Djokovic arasındaki çeyrek final mücadelesiyle sona erdi.
4 saat 12 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan Nadal, turnuvada 15. kez yarı final biletini aldı.
Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.
Etiketler: Fransa
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