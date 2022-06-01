Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kayserispor Süper Lig
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