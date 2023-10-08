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Spor
AA 08.10.2023 22:43

Hatayspor, Konyaspor'u 3 golle geçti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Hatayspor, Konyaspor'u 3 golle geçti

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 22. dakikasında Hatayspor, Dadashov'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip 32'de Louka Prip'in attığı golle skoru eşitledi. Dadashov 53. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 83. dakikada Carlos Strandberg'den geldi: 3-1.

Ligin namağlup takımlarından olan Hatayspor puanını 14'e yükseltirken son 4 haftada sadece bir puan alabilen Konyaspor 9 puanda kaldı.  

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda oyun planında yaptıkları değişikliklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda planladıkları oyunu sergileyemediklerini dile getirdi.

İkinci yarıda oyun planını değiştirip, önde baskıyı artırdıklarını belirten Demirel, "Fiziksel olarak üstün oyuncu yapısına, kalitesine sahip olduğumuz için genelde maçları 60-65. dakikalardan sonra daha iyi domine ediyoruz" dedi.

Demirel, maç öncesinde antrenörlerinin rakipleri izleyip ona göre plan yaptığını ifade ederek, "Rakibimize göre plan yapıyoruz. Plan tutmayınca ikinci yarı başka bir plana geçebiliyoruz. Önemli olan bunları maç içerisinde ya da devre arasında revize etmek. Biz bugün bunu yaptık, bu sayede de kazandık" değerlendirmesinde bulundu.

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