Hatayspor Göztepe'ye konuk olacak
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor 22 Eylül Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde ilk 5 haftada topladığı 5 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Medipol Başakşehir maçında aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan Hatayspor, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.