Haber Giriş: Kaynak: AA
Hasan Ali'den kaptanlık pazubendi açıklaması
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Fenerbahçeli futbolcu Kaldırım, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı" dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakması tartışmalara yol açtı.
Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum" dedi.
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım FenerbahçeSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:22
Son Haberler
- 15:36
- 15:28
- 15:31
- 15:43
- 15:16
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile yollarını ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz