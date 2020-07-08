Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını 2019-2020 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.