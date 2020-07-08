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Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Derrick Williams ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını 2019-2020 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Derrick Williams Fenerbahçe BekoSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:46
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