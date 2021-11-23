Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü
[Fotoğraf: AA]
Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada Hamzaoğlu'na başsağlığı dilendi.
"Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2021
Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/m3nmYl0csx
Etiketler: Çaykur Rizespor
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