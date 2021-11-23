Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada Hamzaoğlu'na başsağlığı dilendi.

"Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."