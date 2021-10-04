Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu, sakatlığı bulunan Kenan Karaman'ın yerine kadroya dahil edildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosuna takviye yapıldı.
Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karaman’ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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